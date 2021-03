AUA fliegt wieder regulär nach London und Tel Aviv

Das Landeverbot für Passagierflüge aus dem Vereinigten Königreich ist gestern ausgelaufen. Austrian Airlines fliegt daher ab heute wieder normal zwischen London und Wien. Zuvor ist Österreichs Heimatairline mit Passagieren in die Metropole an der Themse geflogen, aufgrund des Landeverbots allerdings ohne Passagiere zurück nach Wien. London ist ab heute in beide Richtungen wieder mit bis zu zwei täglichen Flügen im Angebot.

Darüber hinaus verbindet Austrian Airlines ab heute auch wieder Wien mit Tel Aviv mit bis zu einem täglichen Flug. Der Luftverkehr nach Israel war aufgrund der COVID-19 Pandemie über einen längeren Zeitraum nicht oder nur stark eingeschränkt möglich. Nachdem der Flughafen Ben Gurion wieder geöffnet ist und die Einreisebeschränkungen gelockert wurden, kann Austrian Airlines die Verbindung wiederaufnehmen.

(red / OS)