AUA-Bezahlcatering startet am 18. März

Apfelstrudel, Hühnerschnitzel, Schnittlauchbrot oder Brettljause – dazu eine Melange, einen Apfelsaft „g'spritzt" oder ein Glas Wein: ab 18. März können Austrian Airlines Passagiere der Economy Class auf Europaflügen aus dem vielfältigen und hochwertigen Angebot der „Austrian Melangerie" wählen. Das neue Cateringkonzept ist auf Flügen mit einer Flugzeit von bis zu drei Stunden verfügbar. Qualität, Regionalität und Auswahl stehen im Mittelpunkt des neuen Angebots. Die frischen Gerichte werden von der DO & CO Marke „Henry for Austrian" geliefert, Kaffee und Tee kommen aus dem Hause Julius Meinl, betont die AUA. Doch bereits im Vorfeld gab es sowohl von Mitarbeitern als auch Passagieren heftige Kritik daran, dass die AUA ihr Catering auf Bezahlkonzept umstellt.

Je nach persönlichem Bedürfnis und Geschmack können Gäste der Economy Class aus dem Angebot der „Austrian Melangerie" wählen. Auf sämtlichen Europaflügen stehen süße und salzige österreichische Snacks wie Mannerschnitten, Mirabell Mozartkugeln, Soletti Salzstangerl oder Bio Mandeln der niederösterreichischen Firma Landgarten, sowie Soft Drinks zur Wahl. Ab einer Flugzeit von 50 Minuten steht ein erweitertes Angebot zur Verfügung. So können sich Passagiere zum Beispiel zwischen einem Apfelstrudel, einem vegetarischen Bauernweckerl, oder einem Original Sacher Tortenstück entscheiden. Zudem wird eine Auswahl an Heißgetränken von Julius Meinl, sowie österreichischem Wein und Bier angeboten. Auf Flügen ab 85 Minuten Flugzeit dürfen auch Hauptspeisen wie ein Hühnerschnitzel mit Petersillkartoffeln oder eine Alpen Poké Bowl mit Räucherforelle nicht fehlen. Alkoholische Getränke wie Gin und Schnaps der Meisterbrennerei Reisetbauer runden das Angebot ab. Snacks werden ab 2 Euro, Getränke ab 3 Euro erhältlich sein, Hauptspeisen gibt es ab 9 Euro. Wasser wird Passagieren auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt. Als süßes Gastgeschenk gibt es für alle Fluggäste einen Schokoladentaler von Salzburg Schokolade, betont man bei der AUA.

Details zum neuen Catering-Angebot auf Europaflügen sowie die ab 18. März gültige Speisekarte sind unter https://www.austrian.com/at/de/austrian-melangerie zu finden.

Für Business Class Passagiere wird sich durch die Umstellung nichts ändern, das DO & CO Premium-Catering bleibt bestehen. Auf Flügen mit einer Flugzeit von über drei Stunden bleibt das aktuelle Service der Economy Class ebenfalls unverändert. Dies gilt auch für Austrian Airlines Fluggäste auf Austrian Holidays Charterflügen (erkennbar an der vierstelligen Flugnummer beginnend mit 2 oder 9, z.B. OS9103 nach Rhodos).

(red / OS)