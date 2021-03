AUA: Überstellungscrew der OE-LAT wieder in Wien

Am 3. März wurde die Boeing 767-300ER OE-LAT zu ihrem neuen Besitzer in die USA überstellt. Nun ist die Besatzung zurück.

1991 von Lauda Air als Nachfolger für die unter anderem aufgrund von Wartungsmängeln abgestürzte "Mozart" beschafft und später von der AUA übernommen, war die OE-LAT die älteste und am intensivsten genutzte Boeing 767-300ER der rot-weiß-roten Traditionsairline. Wie berichtet, wurde der Jet daher mittlerweile ausgeflottet. Am 3. März überstellten Kapitän Michael Umgeher und die beiden Ersten Offiziere Dieter Reisinger sowie Georg Eigelsreiter den betagten Zweistrahler zu seinem neuen Besitzer in den USA.

Heute morgen landeten die drei Piloten, die den historischen "Letztflug" der OE-LAT durchgeführt hatten, sowie der begleitende Experte der AUA-Technik, als so genannte "Deadhead-Crew" an Bord der OE-LAZ aus Newark kommend, wieder auf dem Flughafen Wien.

(red)