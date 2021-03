AUA: Die OE-LAT hat Wien zum letzten Mal verlassen

Kurz vor 8 Uhr startete die legendäre Boeing 767 zum letzten Mal vom Flughafen Wien. Derzeit befindet sie sich auf dem Weg in die USA, wo sie vermutlich ausgeschlachtet und anschließend verschrottet wird.

Die erste Boeing 767-300ER mit der Registrierung OE-LAT hat heute Wien in Richtung USA verlassen. Die Maschine wird unter der Flugnummer OS 1411 zunächst nach Bangor im US-Bundesstaat Maine fliegen, wo die Verzollung abgewickelt wird. Nach diesem Zwischenstopp geht es unter der Flugnummer OS 1413 weiter zum finalen Bestimmungsort, dem Pinal Airpark in Arizona. Vor dem Abflug aus Wien wurde die Maschine noch gebührend verabschiedet. Mitarbeiter der Austrian Airlines Technik schrieben Grußbotschaften an die Bugfahrwerkstür des Fliegers. Auch die Austrian Airlines Crew, welche die Maschine überstellt, sagte vor dem Start noch einmal „Servus“.

Bye, bye "Alpha Tango"

Kapitän dieses historischen Fluges ist Michael Umgeher, ebenfalls zur Crew gehören die beiden Ersten Offiziere Dieter Reisinger und Georg Eigelsreiter.

Die OE-LAT war einst von Lauda Air als Ersatz für die unter anderem aufgrund von Wartungsmängeln abgestürzte "Mozart" beschafft worden. Nach der vollständigen - mutmaßlich auf Druck der Politik erfolgten - Übernahme der Lauda Air durch die AUA im Jahr 2004 wurde die Maschine in die Austrian Airlines Flotte integriert. Seit 1991 hat der Flieger über 19.000 Landungen und rund 133.000 Flugstunden absolviert. Das entspricht über 15 Jahren in der Luft.

Die OE-LAT ist die erste von drei Boeing 767-300ER, welche die Austrian Airlines Flotte dieses Jahr verlassen. Der nächste Überstellflug ist im Mai mit der OE-LAX geplant. Die OE-LAW folgt im Laufe des Jahres. Alle drei Maschinen gehen an das US-Unternehmen MonoCoque Diversified Interests, wir berichteten.

Weitere Fotoimpressionen:

Erster Offizier Dieter Reisinger - in den Kisten befindet sich die technische Dokumentation der OE-LAT, die ebenfalls an den Käufer übergeben wird

Die Experten der AUA-Technik bereiteten die OE-LAT wochenlang auf ihren letzten Flug für den rot-weiß-roten Flagcarrier vor

(red / OS)