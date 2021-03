AUA flottet nächste Boeing 767 aus

Ihre drei ältesten Langstreckenjets vom Typ Boeing 767-300ER hat die österreichische Lufthansa Tochter Austrian Airlines, kurz AUA, wie berichtet verkauft. Als erster Jet wurde die OE-LAT Anfang Jänner aus dem Flugbetrieb genommen und knapp zwei Monate später auf einen Flugzeugfriedhof in die USA überstellt.

Nun naht das Ende für die zweite 767 - diesmal trifft es die OE-LAX. Nach Austrian Wings Informationen wird der Jet vom 28. auf den 29. März eine letzte Passagierrotation (OS 093/94) für Austrian Airlines durchführen. Anschließend bereiten Techniker die Maschine für die Übergabe an den neuen Eigentümer vor.

Die OE-LAX wurde im Dezember 1992 an die damalige Lauda Air ausgeliefert und auf den Namen "James Dean" getauft. Mit der laut Insidern auf politischen Druck hin erfolgten Übernahme der so gut wie konkursreifen Lauda Air durch die Austrian Airlines vor rund 20 Jahren ging auch die "Alpha X-Ray" an die AUA. Später wurde sie von Lauda auf AUA-Farben umlackiert und mit Winglets ausgestattet.

(red)