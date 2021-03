Austro Control: Season Opener 2021- Heuer erstmals online!

Am 15. März startet der Austro Control Season Opener 2021. Aufgrund der geltenden COVID19-Einschränkungen heuer unter völlig neuen Rahmenbedingungen und komplett online.

Austro Control ist es nach eigenen Angaben ein besonderes Anliegen, den Season Opener - trotz der bestehenden Einschränkungen - im Sinne der Sicherheit und einer optimalen Vorbereitung auf die neue Flugsaison heuer stattfinden zu lassen.

Gerade die Luftfahrt ist von den Auswirkungen der COVID19 Pandemie sehr stark betroffen. Angesichts der damit verbundenen Herausforderungen ist es umso wichtiger, umfassend informiert zu sein. Ob Privat- oder BerufspilotIn, ob FluglehrerIn, Examiner, Verantwortlicher im Flugbetrieb bzw. Verein, ob Wiedereinsteiger oder Flugschüler: "Nutzen Sie unser Angebot, sich umfassend zu informieren. Nutzen Sie den diesmal virtuellen Austro Control Season Opener, um up-to-date zu bleiben.



Wie findet der Season Opener heuer statt :



Austro Control Season Opener 2021 bedeutet: Eine ganze Woche Fachpräsentationen mit Live-Diskussionen. 6 Themen in 5 Tagen von 15.-19. März 2021.



Jeder Thementag mit Videopräsentationen, abrufbar on demand (streambar ab 09.00 Uhr).



Abendliche Live-Diskussion mit unseren Expertinnen und Experten online über ZOOM.



Stellen Sie Ihre Fragen zu den Präsentationen im Vorfeld oder während der Online-Diskussion über die interaktive Diskussionsplattform Slido (www.sli.do) am jeweiligen Thementag. Besuchen Sie www.sli.do und geben den Code #lowx ein.



Vorträge von ExpertInnen der Fachbereiche von Austro Control, des Österreichischen Aeroclubs und der Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (UUB).



Und: Spezieller Thementag für unsere Ballonfahrer- und SegelfliegerInnen.

Eine detaillierte Übersicht zu den Thementagen sowie die Anmeldung zu unseren Online-Diskussionen finden Sie auf https://www.austrocontrol.at/piloten/season_opener



Programm :

MO, 15.03.2021 - Air Traffic Control/Sprechfunk

• ATC General

• Tower-Talk: Präsentationen der Tower/App-Chefs aller österr. Flughäfen

• Sprechfunk-Radio/Language Proficiency

Abend: Diskussion mit allen ReferentInnen



DI, 16.03.2021 - Briefing & „Wien Info“

• Flugberatung (Flugplan & Briefing)

• Neues aus der MET - Satelliten- und Radarbilder - Gewitter

• Fluginformation durch „Wien-Info“

Abend: Diskussion mit allen ReferentInnen



MI, 17.03.2021 - Unfallvermeidung

• Unfallstatistik - Luftraumverletzungen

• Perception and Situational Awareness

• Flugunfalluntersuchungen

Abend: Diskussion mit allen ReferentInnen



DO, 18.03.2021 - Luftfahrtbehörde

• Neuorganisation Luftfahrtagentur

• Lizensierung

• Lufttüchtigkeit/Flugbetrieb

Abend: Diskussion mit allen ReferentInnen



FR, 19.03.2021 –

Segelflug Spezial

• Österreichischer Aeroclub

• Sicherheitsaspekte im Segelflug

• Segelflug und ATC

• MET Anwendungen für Segelflug

Abend: Diskussion mit allen ReferentInnen



Ballon Spezial

• Österreichischer Aeroclub

• Sicherheitsaspekte im Ballonfahren

• Ballon und ATC

• MET Anwendungen für Ballonfahrer

Abend: Diskussion mit allen ReferentInnen

