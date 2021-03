P-51D Mustang neu im Stall der Flying Bulls

Die Flotte der Flying Bulls in Salzburg ist um eine fliegende Legende reicher - eine P-51D Mustang. Die Maschine wurde von ihrem letzten Besitzer George Perez in rund zweieinhalb Stunden (inklusive einer Zwischenlandung) von Paris nach Salzburg überstellt und noch in der Luft von der P-38 Lightning sowie der der F4U Corsair der Flying Bulls in Empfang genommen und zu ihrer neuen Homebase inmitten der österreichischen Alpen eskortiert.

Corsair und Lightning eskortierten die Mustang nach Salzburg - Foto: Zajcmaster

Lackiert ist das 1943 gebaute Flugzeug in den Farben jener Mustang, die das US-amerikanische Fliegerass Leonard Kyle "Kit" Carson während des Zweiten Weltkrieges flog: "Nooky Booky IV". Carson wurden 18,5 Luftsiege zuerkannt, womit er einer der erfolgreichsten alliierten Jagdflieger war.

Laut Flying Bulls Pilot Eskil Amdal - auch bekannt als Testpilot eines restaurierten norwegischen F-104 Starfighter - gehörte die Mustang nach dem Zweiten Weltkrieg einmal dem legendären Bob Hoover, der 2016 im Alter von 94 Jahren verstarb.

Chefpilot Raimund Riedmann freute sich bei der Ankunft der Maschine sichtlich: "Die Mustang passt gut zu unserer wunderschönen P-38 Lightning und der F4U Corsair."

