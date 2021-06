RAF-Veteran Tomáš Lom verstorben

Der in Wien geborene ehemalige tschechoslowakische RAF-Veteran Tomáš Lom ist in seiner Heimat Tschechien im Alter von 96 Jahren verstorben. Er war einer der letzten noch lebenden Angehörigen der legendären 311. Staffel der britischen Royal Air Force, die aus tschechoslowakischen Staatsangehörigen slowakischer und tschechischer Volkszugehörigkeit bestand.

Tomáš Lom wurde am 1. August 1924 als Tomáš Löwenstein in eine jüdische Familie geboren. Sein Vater war der Augenarzt Arnolod Löwenstein seine Mutter Elfrida Brill. Nach dem frühen Tod der Mutter 1925 übersiedelte die Familie nach Prag, wo der Vater erneut heiratete. In Prag wohnten damals viele Angehörige der deutschen Volksgruppe, die das berühmte "Prager Deutsch" sprachen (nach den Tschechen waren die Deutschen die zweitgrößte Volksgruppe in der 1918 gegründeten Tschechoslowakei). Die gesellschaftliche Prager Oberschicht bestand zu einem erheblichen Anteil aus jüdischen Kulturschaffenden, Rechtsanwälten und Ärzten.

Am 12. März 1939, drei Tage vor der "Besetzung der Resttschechei" durch deutsche Truppen, emigrierte die Familie nach Grobritannien. Dort studierte Löwenstein Mathematik und Physik. 1942 trat er mit dem Ziel Pilot zu werden in die Royal Air Force ein, wurde jedoch zum Bordfunker ausgebildet. 1944/45 wurde er der 311. Staffel zugeteilt. Die 311. Bomberstaffel war einer der vier RAF-Luftverbände der tschechoslowakischen Exilarmee, die als Einheiten der Royal Air Force (RAF) an den Kämpfen der britischen Luftwaffe während des Zweiten Weltkriegs in Europa teilnahmen. Allerdings absolvierte Lom nur einen einzigen operativen Einsatz, einen Patrouillenflug zwischen Norwegen und Island und wurde anschließend auf die Bahamas versetzt, wo er an der Ausbildung anderer Besatzungsmitglieder teilnahm.

Im August 1945 kehrte Löwenstein nach Prag zurück . Er änderte seinen Nachnamen in Lom und heiratete. Lom bekam einen Sohn und eine Tochter, arbeitete bis zu seiner Pensionierung als Wissenschaftler.

Anlässlich seines 96. Geburtstages im Vorjahr lud die tschechische Armee Lom zu einem Mitflug in einem Kapfhelikopter ein.

Am 23. Juni 2021 - etwas mehr als einen Monat vor seinem 97. Geburstag - verstarb Lom.

