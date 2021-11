Bundesheer trainiert mit Hubschraubern

Die Hubschrauberpiloten trainieren dabei das taktische Fliegen in verschiedenen Höhen und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das Ausweichen bzw. das Eskortieren eines Luftfahrzeuges sind ebenfalls Inhalt dieser Übung.

Am Training beteiligt sind die Hubschraubertypen OH-58 „Kiowa“ und S-70 „Black Hawk“, sowie ein Eurofighter.

OH-58 Kiowa des Bundesheeres, Symbolbild - Foto: Robert Erenstein / Austrian Wings Media Crew

Es finden weder Nacht- noch Überschallflüge im Rahmen dieses Trainings statt.

Vom Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn, vom Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg und in Ausnahmefällen vom Fliegerhorst Vogler in HÖRSCHING erfolgen die Starts und Landungen.

(red)