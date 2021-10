Fotostrecke: Bundesheer Hercules und AB 212 beim Blackout Festival in Tulln

Das Thema "Blackout" wird als einsatzrealistisches Szenario auch für das Österreichische Bundesheer immer wichtiger. Ein europaweiter Strom-, Infrastruktur- sowie Versorgungsausfall ist ein realistisches und gleichzeitig unterschätztes Risiko. Mit der knapp eineinhalbstündigen Aufführung wurde am 30. September abends auf der Donaubühne in Tulln dazu eine beeindruckende Live-Performance durchgeführt. Die Freiluftaufführung wurde durch rund 100 Militärmusiker mit völlig neuen Arrangements gestaltet. Mit der Militärmusik traten auch die international bekannten Sängeri Marjan Shaki, Cesár Sampson und Herbert Lippert auf. Aufgrund der hohen Nachfrage war die Veranstaltung am 30. September mit insgesamt 2.500 reservierten Plätzen völlig ausgebucht. Für Luftfahrtfans waren der Low Pass einer Lockheed C-130 Hercules und die Darbietungen des Agusta Bell 212 die Höhepunkte des Abends.

"Unsere Aufgabe ist es, die Führungsfähigkeit der Republik im Anlassfall zu unterstützen und dabei arbeiten wir eng mit staatlichen Stellen und den Blaulichtorganisationen zusammen. Ziel ist es, die Resilienz unserer Republik insgesamt zu verbessern. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Eigenversorgung der Bevölkerung für mehrere Tage", so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Was Tanner an jenem Abend freilich nicht sagte, ist, dass das Bundesheer mit einem der niedrigsten Wehrbudgets in ganz Europa haushalten muss und de facto nur eingeschränkt einsatzbereit ist. Die vorhandene Einsatzbereitschaft ist im Wesentlichen auf das persönliche Engagement, die sprichwörtliche Leidensfähigkeit und das hohe Improvisationstalent des Kaderpersonals zurückzuführen, wobei Tanner für diesen Zustand nicht alleine verantwortlich gemacht werden kann. Schließlich werden und wurden seit Jahrzehnten wichtige Investitionen immer wieder aufgeschoben beziehungsweise überhaupt nicht getätigt.

In der Live-Vorführung inmitten des Konzertes sah man militärische Luftfahrzeuge, Spezialfahrzeuge gemeinsam mit Polizeieinsatzkräften und Kräften der Freiwilligen Feuerwehren sowie des Zivilschutzes bei der Bewältigung eines "Blackout"-Szenarios. Die Veranstaltung selbst soll die Wichtigkeit des Themas "Blackout" nochmals unterstreichen, betonte das Heer in einer Presseaussendung.

