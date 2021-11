AN-225 kommt erneut nach Linz

Im Oktober besuchte die weltweit einzige AN-225 den Flughafen Linz - wir berichteten ausführlich mit einer Fotoreportage. In wenigen Wochen soll der gigantische Sechsstrahler die oberösterreichische Landeshauptstadt erneut mit einem Besuch beehren.

Laut einer Veröffentlichung des Linzer Flughafens soll die Maschine am 7. Dezember gegen 16 Uhr in Linz ankommen und am 8. Dezember um 12 Uhr wieder abfliegen. Noch ist die Durchführung des Fluges allerdings nicht final bestätigt, erklärte der Linzer Flughafen gegenüber Medien.

Auch, wenn offiziell keine Angaben zum Zweck des Fluges gemacht werden, so dürfte er in Verbindung mit der Corona-Pandemie stehen. Im Oktober hatte die Maschine medizinisches Material zur Pandemiebekämpfung nach Österreich geliefert.

(red)