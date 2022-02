OSINT-Kreise: "Hangar der AN-225 in Hostomel in Flammen aufgegangen"

Schon bei den ersten schweren Gefechten um den Flughafen Kiew Hostomel (Russisch: Gostomel) am 24. Februar hatte es geheißen, dass die AN-225 möglicherweise zerstört worden sei. Später dementierte der Antonov Airlines Chefpilot in sozialen Medien diese Aussage, allerdings zu einem Zeitpunkt, als der Flughafen noch von russischen Truppen besetzt war. Am 25. Februar erfuhr Austrian Wings aus für gewöhnlich gut unterrichteten ukrainischen Kreisen, dass die AN-225 - zumindest zu diesem Zeitpunkt - wohlauf sei. In den Nachtstunden des gleichen Tages verlautbarte Antonov Airlines dann, dass man "keine Informationen über den Zustand" der AN-225 habe.

Austrian Wings Videobeitrag anlässlich des Besuchs der AN-225 auf dem Flughafen Linz im vergangenen Jahr - Video: Austrian Wings Media Crew

AN-225 in Linz - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

Erneut schwere Kämpfe in Hostomel

Der Flughafen Hostomel, Werksflughafen von Antonov und operativer Sitz der Frachtfluggesellschaft Antonov Airlines, ist seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine immer wieder hart umkämpft.

Laut Angaben von Personen in der "Open Source Intelligence"-Szene (OSINT) sei der Hangar / Shelter, in dem die AN-225 untergebracht war, beim jüngsten Angriff in Flammen aufgegangen. Aufnahmen in sozialen Netzwerken sollen das belegen.

Zu dem Schluss, dass dieses weltweit einzigartige Flugzeug wahrscheinlich zerstört ist, gelangten die Analysten nach Sichtung von Satellitenbildern, die mit dem Sentinel-2-Erdbeobachtungssatelliten aufgenommen wurden.

Der Gigant der Lüfte im Flug - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

(red GR / GF / MD / HP)