CL-415 Löschflugzeuge werden vom Waldbrandeinsatz auf der Rax abgezogen

Seit vergangenen Montag tobt in Hirschwang an der Rax der größte Waldbrand in der Geschichte Österreichs. Löschhubschrauber aus Österreich (Flugpolizei, Bundesheer, Heli Austria), der Slowakei (Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky Policajný / Slowakisches Innenministerium) sowie zwei CL-415 Löschflugzeuge aus Italien standen im Einsatz. Am Höhepunkt des Einsatzes, am Sonntag, waren 16 Luftfahrzeuge und mehr als 800 Menschen vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. Durch dieses Großaufgebot konnte das Feuer deutlich eingedämmt werden.

Die aktuelle Wetterlage mit Regen entspannt die Situation zusätzlich. Zwar werde man auch heute wieder mit punktuellen Wasserabwürfen von Hubschraubern aus vorgehen, doch die beiden CL-415 Löschflugzeuge würden nicht mehr benötigt, heißt es von der Einsatzleitung. Ob die beiden CH-53 der deutschen Bundeswehr erneut zum Einsatz kommen, stand in der Früh noch nicht fest.

