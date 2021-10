Größter Waldbrand den es je gab: Armada von Löschhubschraubern im Einsatz

115 Hektar Wald wurden in Hirschwang an der Rax (Niederösterreich) seit gestern vernichtet. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten und Löschhubschraubern steht im Einsatz. Zwei Helikopter des Bundesheeres wurden direkt vom Heldenplatz mittels Alarmstart nach Niederösterreich befohlen.

Rund 300 Feuerwehrleute kämpfen aktuell in Hirschwang an der Rax gegen den größten Waldbrand, den es jemals in Österreich gegeben hat. Weil die bodengebundenen Kräfte in dem unwegsamen Gelände kaum eingesetzt werden können, wurden bereits gestern Löschhubschrauber von Bundesheer und Flugpolizei angefordert. Aktuell sollen nach Austrian Wings INformationen zwischen 7 und 10 Helikopter des Bundesheeres und der Exekutive im Einsatz stehen.

"Wir haben auch zwei Polizeidrohnen im Einsatz. Diese Fluggeräte detektieren versteckte Glutnester, die anschließend von den Hubschraubern gezielt mittels Löschangriff aus der Luft bekämpft werden können. Die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Exekutive und Bundesheer funktioniert in gewohnt professioneller Weise hervorragend."

Flugpolizei-Sprecher Oberst Helmut Greiner gegenüber Austrian Wings

Black Hawk beim Start am Heldenplatz

Auch der Bell 212 erhielt den Befehl, umgehend zur Waldbrandbekämpfung abzurücken

Die Lage vor Ort ist so dringlich, dass um die Mittagszeit sogar ein Black Hawk sowie ein Bell 212 des Bundesheeres, die anlässlich des Nationalfeiertages auf dem Heldenplatz ausgestellt waren, mittels Alarmstart ins Einsatzgebiet nach Niederösterreich befohlen wurden.

Aus der Luft wird das ganze Ausmaß des Waldbrandes sichtbar.

Der Flugdienst der Feuerwehr und die Crews von Bundesheer und Flugpolizei arbeiten als eingespielte Teams zusammen.

Mit zwei Drohnen suchte die Flugpolizei aus der Luft nach versteckten Glutnestern.

