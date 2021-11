Hubschrauberabsturz in Wiener Neustadt: Kein Hinweis auf technisches Versagen

Nach dem gestrigen Absturz des Bell 429, OE-XCE, der Goldeck Flug am Flugplatz Wiener Neustadt Ost (LOAN), hat die Flugunfallkommission heute Ermittlungen zur Ursache an Ort und Stelle aufgenommen. Das Landeskriminalamt der Exekutive sicherte ebenfalls Spuren. Die Leiche des Piloten Roland P. war bereits gestern geborgen und abtransportiert worden.

Der ursprünglich aus Bozen kommende Helikopter hatte den Unternehmer Hans Peter Haselsteiner an Bord. Dieser war jedoch nach eigenen Angaben zuvor am Semmering ausgestiegen und zeigte sich Medien gegenüber "völlig geschockt und fertig", als er von dem Absturz erfuhr.

Seitens der Feuerwehr hieß es, dass ein Spaziergänger nach dem Hubschrauberabsturz die Feuerwehr verständigt habe. Weitere Notrufe gingen innerhalb kurzer Zeit ein, unter anderem bei der Polizei.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Helikopter bereits in Vollbrand für den Piloten, er soll auch die Qualifikation als Fluglehrer gehabt haben, kam jedoch Hilfe zu spät.

Schlechtes Wetter

Bislang konnten keinerlei Hinweise auf technisches Versagen gefunden werden. In Fliegerkreisen heißt es zudem, dass der Pilot dem Tower keine Probleme gemeldet habe. Allerdings war das Wetter zum Unglückszeitpunkt ausgesprochen schlecht. Neben Dunkelheit wird Nebel mit einer Sichtweite von 100 bis maximal 400 Meter kolportiert. Der Flugplatz Wiener Neustadt Ost ist jedoch ausschließlich für Anflüge nach Sichtflugbedingungen zugelassen. Um unter diesen Bedingungen (VFR) zu landen, hätte der Pilot mindestens 800 Meter Sicht haben müssen. In Fliegerkreisen gehen zahlreiche Piloten daher davon aus, dass der Pilot gar nicht hätte landen dürfen, im Nebel die Orientierung verloren und schließlich abgestürzt ist.

Wann kommt Bericht?

Wann beziehungsweise ob überhaupt ein Abschlussbericht der Untersuchungskommission erscheint, steht indes in den Sternen. Zwar gibt die ICAO vor, dass nach einem Unfall binnen eines Jahres ein solcher Bericht erstellt werden soll, die österreichische Unfalluntersuchungsstelle hat jedoch jede Menge offene Unfälle aufzuarbeiten. Darüber hinaus benötigte sie in der Vergangenheit selbst bei vergleichsweise einfachen Untersuchungen bis zu 13 Jahre, ehe ein Abschlussbericht fertiggestellt wurde. Zudem war auch die fachliche Komponente immer wieder in die Kritik geraten, etwa weil Unfallermittler beim Absturz eines Polizeihelikopters in den Achensee fachliche Defizite erkennen ließen.

(red)