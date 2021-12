Absturzstelle von Flug MH 370 entdeckt?

Am 8. März 2014 verschwand - wie berichtet - Flug MH370 mit 239 Menschen an Bord auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking spurlos. Obwohl mittlerweile Dutzende Wrackteile der Triple Seven geborgen werden konnten, blieben das Hauptwrack sowie die Insassen unauffindbar. Jetzt will ein britischer Ingenieur den genauen Absturzort errechnet haben.