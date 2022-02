Mit Video: Corona-Schutzmaßnahmen - Safety first bei Viennaflight

Höchste Sicherheitsstandards gehören in der Luftfahrt zur DNA jedes seriösen Unternehmens. Auch Viennaflight bildet hier keine Ausnahme.

Seit bald zehn Jahren bietet Viennaflight in Wien Simulatorflüge für Luftfahrtinteressierte an. Was mit einem einzelnen A320-Simulator begann, hat sich mittlerweile zu einer "Flotte" gemausert, die ihresgleichen sieht. Aktuell stehen ein A320, ein Bell 206 Jet Ranger, ein Eurofighter sowie eine Boeing 787 zur Verfügung.

Um seinen Kunden und dem Team größtmöglichen Schutz vor Corona zu bieten, setzt Gerhard Lück auf ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept, das weit über jene (Minimal-)Maßnahmen hinausgeht, die der Gesetzgeber vorsieht. Welche das sind, hat er uns im Video-Interview verraten.

Gerhard Lück spricht über die Corona-Schutzmaßnahmen von Viennaflight - Video: Austrian Wings Media Crew

Einschätzung der Austrian Wings Redaktion: Aufgrund der von Viennaflight gesetzten Hygienemaßnahmen ist eine Ansteckung mit dem Coronavirus im Rahmen eines Simulatorfluges nach menschlichem Ermessen so gut wie ausgeschlossen. Mehr als Gerhard Lück und sein Team kann man für die Sicherheit "an Bord" eigentlich nicht mehr tun. Wir haben uns bei unserem Besuch absolut sicher gefühlt und können das Angebot guten Gewissens weiter empfehlen.

(red)