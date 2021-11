GlobeAir lädt heute in den “VaxxJet” zur Corona-Schutzimpfung

Am Flughafen Linz kann man den potentiell lebensrettenden Stich jetzt heute von 13 bis 16 Uhr einem besonders exklusiven Ambiente erhalten.

Zusammen mit dem Flughafen Linz und dem Roten Kreuz Oberösterreich setzt die GlobeAir einen neuen Meilenstein in Ihrem #SafetyFirstKonzept, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Der sogenannte “VaxxJet” startet heute von 13:00 bis 16:00 Uhr am Flughafen Linz durch. Für diese öffentliche Impfaktion stehen 200 Dosen des Impfstoffes von Biontech-Pfizer zur Verfügung. Dieser kann sowohl für die Erst-, als auch für die Zweit- und Booster-Impfung verwendet werden.

"Als oberösterreichische Airline möchten auch wir unseren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten. Es ist eine herausfordernde wie aufregende Zeit in der Bedarfsluftfahrt mit Platz für Innovationen und neue Konzepte. Ich bin sehr froh, dass unsere Idee vom “VaxxJet” sehr gut vom Roten Kreuz sowie Flughafen Linz angenommen wurde und wir in kürzester Zeit diese Impfaktion auf die Beine stellen konnten”, erklärt Bernhard Fragner, CEO und Gründer GlobeAir AG

Eine Anmeldung ist wie bei anderen Pop-Up-Impfstationen des Landes nicht möglich. Es gilt hier das “First-Come-First-Serve-Prinzip” und mittels Ticketsystem wird eine fortlaufende Nummer an die Impfwilligen ausgegeben. Da dies Aktion zu den offiziellen Impfstraßen von Österreich Impft zählt, wird diese auch trotz des Lockdowns stattfinden.

Die Impfung schützt in 50 bis 70 Prozent aller Fälle vor einer Anstreckung und in rund 90 Prozent aller Fälle vor einem schweren Krankheitsverlauf - Foto: Austrian Wings Media Crew

„Wir begrüßen die gemeinsame Impfaktion “VaxxJet“ von GlobeAir und dem Roten Kreuz am Linz Airport und freuen uns, dass mit dieser Pop-Up Impfmöglichkeit ein weiterer Beitrag im Kampf gegen die Pandemie geleistet wird. Wir hoffen, dass wir mit dieser außergewöhnlichen Impfmöglichkeit einen zusätzlichen Anreiz schaffen können, sich impfen zu lassen“, so Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Linz Airport.

Die Registrierung und Check-In erfolgen in der Abflughalle des Flughafens Linz. Benötigt werden die E-Card, ein amtlicher Lichtbildausweis sowie der Impfpass. Nach einer Sicherheitskontrolle werden die Besucher von GlobeAir Mitarbeitern zum Privatjet gebracht in dem das Vakzin von Mitarbeitern des Roten Kreuzes verabreicht wird. Zu beachten sind sowohl der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand als auch die FFP2-Maskenpflicht im gesamten Flughafengelände.

(red / GlobeAir)