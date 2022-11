Klima-Chaoten beschädigten österreichischen Jet in Amsterdam

Bei Protesten haben Klima-Chaoten in Amsterdam rund 40.000 Euro Schaden am Jet eines österreichischen Unternehmens angerichtet.

In ganz Europa sind Klima-Chaoten, die vorsätzlich ein Verkehrschaos verursachen, für zusätzlichen Schadstoffausstoß verantwortlich. Kürzlich stürmten derartige mutmaßliche Kriminelle den Flughafen Amsterdam und blockierten dort mehrere Flugzeuge. Die Folge: Auch bei der Anreise zum Flughafen Amsterdam Schiphol kam es zu Verkehrsbehinderungen und vermehrten Schadstoffausstoß.

Zudem wurde bei der Aktion der Klima-Chaoten auch ein Flugzeug des österreichischen Bedarfsflugunternehmens GlobeAir beschädigt, wie dessen Chef, Bernhard Fragner, jetzt gegenüber dem "Aerotelegraph" sagte.

Der Schaden an der Cessna 510 Mustang beträgt laut Fragner 38.000 Euro. Er übt scharfe Kritik am Flughafen Amsterdam und fragt nun, wie es möglich war, dass Chaoten illegal in den Sicherheitsbereich gelangen konnten.

