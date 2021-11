GlobeAir lädt zur Corona-Schutzimpfung in den Executive Jet

Am Flughafen Linz kann man den potentiell lebensrettenden Stich jetzt in einem besonders exklusiven Ambiente erhalten.

Eurowings und Austrian Airlines haben es bereits getan: Eine Impfaktion in einem ihrer Flugzeuge veranstaltet. Doch so einzigartig das Ambiente etwa in der Business Class einer Triple Seven auch sein mag, es geht auch noch exklusiver, wie das oberösterreichische Unternehmen GlobeAir jetzt beweist.

Für den 25. November lädt der Executive Jet Betreiber nämlich am Flughafen Linz von 13 bis 16 Uhr zur Corona-Schutzimpfung in den so genannten VaxxJet ein. Möglich sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. Verimpft wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer.

Die Aktion findet in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Traun statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es gilt das Prinzip "First come, first serve".

Persönlicher Kommentar der Austrian Wings Chefredaktion

Danke, GlobeAir! Diese Aktion ist ein wichtiges Zeichen, besonders in einem Bundesland, in dem eine katastrophal niedrige Impfrate herrscht, in dem gefährliche Corona-Schwurbler (den Betreffenden sei ein Besuch beim Psychiater dringend empfohlen, vielleicht hilft's, um den Blick für die Realität zurück zu gewinnen) offenbar Aufwind haben, in dem eine "Poltikerin" einer Partei, die augenscheinlich in absoluter Verkennung der Realität medizinisch notwendige Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung ablehnt, Ärzte und Pfleger, die sich tagtäglich den Arsch aufreißen um freiwillig ungeimpften Covidioten und Egoisten auf den Intensivstationen (86 Prozent der Covid-Patienten in OÖ Spitälern sind ungeimpft) das Leben zu retten, öffentlich als "Verbrecher" beschimpft (und dann nach entsprechenden Klagsdrohungen auf einmal kleinlaut zurück rudert ...), in dem aufgrund der niedrigen Impfrate die totale Überlastung des Spitalswesens droht und in dem sich die Leichen der - häufig ungeimpften - verstorbenen Covid-Patienten schon in den Gängen stapeln. Es ist eine gut gemeinte und sicherlich auch wichtige Aktion von GlobeAir, aber eben nicht mehr als ein Tropfen auf den sprichwörtlichen heißen Stein. Deshalb ist die Chefredaktion der Meinung, dass es für Österreich endlich eine generelle Corona-Impfpflicht braucht (Ausnahmen nur für Menschen mit eindeutigen medizinischen Kontraindikationen) und sie fordert die Politik auf, umgehend entsprechend zu handeln, nicht nur lahmarschig (ja, ganz richtig gelesen) und halbherzig darüber zu diskutieren, wie sie das gerade medial angekündigt hat. Denn die führenden Juristen sind sich längst einig, dass eine Impfpflicht rechtlich problemlos möglich ist, hatten wir bei den Pocken ja auch. Nur der aus meiner Sicht unfähigste Gesundheitsminister aller Zeiten und der ewig zaudernde Kurz-Statthalter Alexander "Sebastian" Schallenberg scheinen nach wie vor nicht die Eier in der Hose zu haben, das den Menschen auch klar zu kommunizieren. Das Gesundheitssystem wird aufgrund egoistischer und/oder teilweise auch einfach dummer Impfverweigerer enorm - und vor allem vermeidbar - belastet, respektive ist bereits überlastet. Aktuell sind österreichweit 75 Prozent der Corona-Intensivpatienten ungeimpft, auf einigen Stationen, etwa im AKH-Wien, sind es laut Dr. Thomas Staudinger sogar 100 Prozent. Als Alternative zur Impfpflicht bliebe nur, dass freiwillig ungeimpfte Menschen künftig im Falle einer Erkrankung kein Spitalsbett mehr erhalten, Stichwort Triage. Wir empfehlen zum Thema auch ausdrücklich den aktuellen Kommentar von "Profil"-Chefredakteur Christian Rainer. Daher: JA zur Impfpflicht, besser gestern als heute.

(red)