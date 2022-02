AUA in Sorge um Personal in der Ukraine

Die rot-weiß-rote Lufthansa-Tochter Austrian Airlines, kurz AUA, unterhält seit vielen Jahren ein Servicecenter in Lemberg.

Das Servicecenter im ukrainischen Lemberg wurde vor mehr als zehn Jahren gegründet und ist für direkten telefonischen Kundenkontakt sowie Backoffice-Arbeiten verantwortlich. Dazu kommt noch das Personal auf den verschiedenen Flughäfen, die von der AUA in der Ukraine angesteuert werden beziehungsweise wurden. Die AUA selbst nannte auf Nachfrage zwar keine konkreten Zahlen, laut Austrian Wings Recherchen dürfte die Zahl der AUA-Mitarbeiter in der Ukraine bei 70 bis 100 liegen.

Die AUA versucht von Wien aus, ihre Mitarbeiter vor Ort bestmöglich zu betreuen. "Wir sind mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Lemberg permanent in Kontakt und versuchen selbstverständlich ihnen in dieser schwierigen Situation unmittelbare und individuelle Unterstützung zukommen zu lassen", erklärte eine AUA-Sprecherin gegenüber unserer Redaktion.

Es ist davon auszugehen, dass die AUA dafür unter anderem auf die Kompetenz ihrer internen Emergency Response Organisation zurück greift. Diese Abteilung ist in einer Art Milizsystem organisiert und kann auf speziell trainierte Freiwillige zurückgreifen, die sich bei verschiedenen Krisen, unter anderem beim Tsunami 2004, bewährt haben.

(red)