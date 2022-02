Weltweit einzige AN-225 wohl unbeschädigt

Der Flughafen Kiew Hostomel (Russisch: Gostomel), Werksflughafen von Antonov und operative Antonov Airlines, war gestern, wie berichtet, das Ziel heftiger russischer Luftangriffe. Nach stundenlangen Gefechten konnten ukrainische Verteidiger den schwer beschädigten Flughafen zurück erobern. Über das Schicksal der weltweit einzigen AN-225 gab und gibt es widersprüchliche Meldungen. So hieß es zunächst aus der Ukraine, dass der Hangar, in dem sich die einzigartige Maschine befindet, in Brand geschossen worden sein sollte. Später postete der Chefpilot der Antonov Airlines, dass die Maschine unversehrt sei - allerdings zu einem Zeitpunkt als der Flughafen noch in russischer Hand war.

Aus für gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen in der Ukraine erfuhr Austrian Wings jetzt, dass die AN-225 die bisherigen Kampfhandlungen wie durch ein Wunder tatsächlich unbeschädigt überstanden haben soll. Die Zerstörungen an der Flughafeninfrastruktur inklusive der Piste sollen allerdings enorm sein. Außerdem soll eine große Anzahl anderer am Boden befindlicher Luftfahrzeuge völlig zerstört worden sein.

Hinweis: Aufgrund der sich extrem schnell ändernden Lage und des Kriegszustandes lassen sich Informationen aus der Ukraine derzeit nicht von unabhängiger Seite verifizieren.

