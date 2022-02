Niederlande liefern Flugabwehrwaffen an ukrainische Heimatverteidiger

Wie die niederländische Regierung heute vor dem Parlament in Den Haag mitteilte, werden die Niederlande 200 Flugabwehrraketen des Typs FIM-92 Stinger an die ukrainischen Streitkräfte liefern. Damit ist es Bodentruppen effizient möglich, russische Helikopter und Kampfflugzeuge zu bekämpfen. Diese Möglichkeit ist für die ukrainischen Heimatschützer von enormer Bedeutung, da die ukrainische Luftwaffe durch russische Luftangriffe am ersten Tag des Überfalls de facto ausgeschaltet wurde.

Zusätzlich zu den Flugabwehrraketen wollen die Niederlande auch 100 Gewehre, 30.000 Schuss Munition sowie Radargeräte und Minensuchgeräte an die ukrainische Armee übersenden.

(red)