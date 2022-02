Wizz Air stellt Ukraine-Flüge ein, Flug musste umkehren

Während andere Airlines längst ihre Flüge in die Ukraine eingestellt hatten, versuchte Wizz Air noch, nach Kiev zu gelangen. Mindestens ein Flug musste umkehren, mittlerweile hat auch der ungarische Billigflieger den gesamten Flugverkehr in die Ukraine eingestellt.

Aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine und der Schließung des dortigen Luftraums bedauert Wizz Air, die Kunden darüber informieren zu müssen, dass die Fluggesellschaft den gesamten Flugbetrieb im Land vorübergehend einstellen muss. Passagiere, gebucht auf ankommenden oder abfliegenden ukrainischen Flügen, erhalten weitere Informationen über wizzair.com oder alternativ über das Callcenter der Fluggesellschaft: 00380 893 202 532. „Die Sicherheit unserer Passagiere und Besatzungen bleibt“, so die Airline, „unsere oberste Priorität, und wir hoffen, dass die Normalität bald in die Ukraine zurückkehren wird."

Wizz Air fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Berlin, Hannover und Bremen. In Österreich unterhält die Airline eine Basis auf dem Flughafen Wien.

(red / W6)