Wizz Air unterstützt weiterhin ukrainische Flüchtlinge

Die Airline hat zudem den Reisezeitraum für diese kostenlosen Sitzplätze von Ende März bis zum 10. April 2022 verlängert. Wizz Air möchte allen ukrainischen Flüchtlingen versichern, dass auf vielen Strecken noch freie Plätze verfügbar sind, auch auf Flügen ab den Basen Budapest, Danzig, Krakau und Kattowitz. Obwohl bestimmte Strecken zu bestimmten Terminen stärker nachgefragt wurden als andere und leider bereits ausverkauft sind, werden die Buchungen weiterhin beobachtet und nach Möglichkeit neue Plätze angeboten. Wizz Air wird auch weiterhin größere Flugzeuge einsetzen und zusätzliche Flüge von den Grenzländern nach Europa anbieten, um die Reise der ukrainischen Flüchtlinge zu unterstützen, teilte die Airline.

Darüber hinaus bietet Wizz Air weiterhin einen Rettungstarif von 29,99** Euro auf allen anderen Flügen (außer in die VAE, nach Island und auf die Kanaren) sowie einen Rettungstarif von 69,99** Euro auf allen Flügen in die VAE, nach Island und auf die Kanaren an, um ukrainische Flüchtlinge zu unterstützen, unabhängig davon, wo sie sich gerade befinden. Wizz Air empfiehlt Kunden, sich auf der Website zu informieren, da möglicherweise niedrigere Tarife verfügbar sind. Dennoch möchte Wizz Air mit den Rettungstarifen sicherstellen, dass alle ukrainischen Flüchtlinge in dieser Zeit der Krise Zugang zu erschwinglichen Reisen haben, unabhängig davon, wo sie sich befinden, unterstreicht der wegen der Arbeitsbedingungen seines Personals nicht unumstrittene ungarische Billigflieger.

József Váradi, Chief Executive Officer of Wizz Air, sagte: „Unsere Herzen sind bei den ukrainischen Menschen während dieser Krise. Wir sind stolz, dass Wizz Air in der Lage war, ukrainische Flüchtlinge zu unterstützen und wir sind entschlossen, diese Initiative bis zum 10. April fortzusetzen, damit so viele Menschen wie möglich bald einen sicheren Ort erreichen können. Wir haben bereits große humanitäre Anstrengungen unserer Mitarbeiter vor Ort gesehen, und als Unternehmen wollten wir unseren Teil zu diesen Bemühungen beitragen. Wir freuen uns, den Menschen eine sichere Reise zu ermöglichen."

Ukrainische Flüchtlinge, die einen Flug buchen möchten, können dies unter https://wizzair.com/de-de#/rescue tun. Die verbleibenden freien Plätze und die Rettungstarife werden bis zum 10. April 2022 zur Verfügung stehen. Die Passagiere müssen bei der Buchung ihre ukrainische Reisepass-/Personalausweisnummer angeben und diesen beim Check-In vorlegen.

Wizz Air empfiehlt allen Kunden, sich mindestens drei Stunden vor ihrem Flug am Flughafen einzufinden, um genügend Zeit für die Abfertigung, die Sicherheitskontrolle und die flughafenspezifischen Gesundheits- und Sicherheitsverfahren zu haben. Wir möchten unsere Kunden auch dringend bitten, sich zu vergewissern, dass sie über die erforderlichen Reisedokumente verfügen, z. B. einen gültigen Reisepass und ein gültiges Visum (falls erforderlich). Bitte besuchen Sie die offizielle Website des Ziellandes, um die aktuellsten Informationen über die erforderlichen Reisedokumente zu erhalten.

