EVA Air Cargo bestellt weiteres Boeing 777-Frachtflugzeug

EVA Air Cargo hat ein weiteres Boeing 777-Frachtflugzeug bestellt, um der stetig wachsenden Nachfrage am Markt zu begegnen. Das neue Fluggerät wird Ende 2023 ausgeliefert werden. Die private taiwanesische Fluggesellschaft hat bereits acht dieser speziellen Frachtflugzeuge in ihrer Flotte. Zudem hat EVA Air mit der Israel Aerospace Industry Corporation (IAI) einen Vertrag über die Umrüstung von drei ihrer Boeing 777-300ER Passagierflugzeuge zu Frachtflugzeugen abgeschlossen. Bis 2025 wird die Airline ihre Frachtflotte auf insgesamt 12 Frachtflugzeuge ausbauen. Die erhöhte Kapazität wird die Wettbewerbsfähigkeit von EVA Air Cargo auf dem Luftfrachtmarkt weiter stärken.

"Wir evaluieren laufend die Bedürfnisse des Passagier- und Frachtmarktes, um die Kapazität angemessen zu erhöhen, die Nachfrage zu befriedigen und unser Risikomanagement zu verbessern. Wir überprüfen auch regelmäßig unsere Flottenzusammensetzung und entwickeln Strategien, die uns am besten in die Lage versetzen, uns einen Wettbewerbsvorteil auf diesen Märkten zu sichern", sagt EVA Air-Präsident Clay Sun.

"Boeing schätzt, dass der Luftfrachtmarkt in den nächsten 20 Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 4,0 bis 4,6 % wachsen wird. Bis 2040 prognostiziert das Unternehmen, dass die weltweite Nachfrage nach Frachtflugzeugen um mehr als 70 % steigen wird. Um dieser erwarteten Expansion des Luftfrachtmarktes, unserer eigenen langfristigen Flugnetzplanung und den geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden, sind wir weiterhin auf der Suche nach dem besten Frachtflugzeug der nächsten Generation", so Sun weiter. "Unsere unmittelbaren und langfristigen Ziele sind die gleichen. Wir wollen auf den boomenden Luftfrachtmärkten von heute und in Zukunft erfolgreich sein, die flexiblen Dienstleistungen und die unübertroffene Zuverlässigkeit, für die wir bekannt sind, aufrechterhalten und gleichzeitig dazu beitragen, die globalen Umwelt- und Naturschutzziele zu erreichen."

Der Boeing 777-Frachter ist das größte zweistrahlige Cargoflugzeug der Welt. Mit einer maximalen Kapazität von 106 Tonnen konkurriert er eng mit dem vierstrahligen Frachtflugzeug Boeing 747-400, das bis zu 112 Tonnen befördern kann. Die energieeffiziente und umweltfreundliche „Triple Seven“ zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hohe Reichweite, effiziente Betriebskosten und hohe Zuverlässigkeit aus. Voll beladen kann sie bis zu 5.000 Seemeilen weit fliegen und ist damit der beliebteste Frachter-Typ auf dem Markt.

EVA Air hat ihre Boeing 777-Frachter mit denselben Triebwerken ausgestattet, die auch ihre B777-300ER-Passagierflugzeuge antreiben. Die Flugbesatzungen der B777-300ER können nach einer Schulung über die Unterschiede zwischen den Flugzeugen und dem Betrieb problemlos auf die speziellen Frachtflugzeuge umsteigen. Zusätzlich zu den acht Boeing 777-Frachtern fliegt EVA Air 34 B777-300ER im Passagierverkehr. Die Einheitlichkeit der Flugzeugtypen und Triebwerke gibt der Fluggesellschaft zusätzliche Flexibilität beim Einsatz der Crews und steigert die Effizienz des Wartungsmanagements.

(red / BR)