Die private taiwanesische Fluggesellschaft wird das stückbasierte Konzept für aufgegebenes Gepäck auf allen Flügen weltweit anwenden, wodurch die EVA Air-Richtlinien mit jenen ihrer Co-Share-Partner (die unsinnige Gender-Form, die von der Pressestelle verwendet wurde, wurde von Austrian Wings korrigiert, da sie von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wird) und anderer Star Alliance-Mitglieder übereinstimmen. EVA Air ist nach eigenen Angaben die erste Fluggesellschaft Taiwans, die in ihrem gesamten Streckennetz das Gepäckstück-Konzept übernehmen wird. Informationen zum Freigepäck: https://www.evaair.com/de-at/fly-prepare/baggage/free-baggage/checked-baggage/

Im Rahmen des Stückkonzepts dürfen Passagiere der Royal Laurel/Premium Laurel/Business Class zwei Gepäckstücke mit einem Gewicht von jeweils bis zu 32 kg aufgeben. Passagiere der Premium Economy und Economy Class können zwei Gepäckstücke mit einem Gewicht von jeweils bis zu 23 kg aufgeben.

"Wir haben seit unserem Erstflug zwei Gepäckkontrollsysteme verwendet, das Stückkonzept für Transpazifikflüge von und nach den USA und Kanada und das Gewichtskonzept für Passagiere innerhalb Asiens und von bzw. nach Europa und Ozeanien", sagte EVA Air-Präsident Clay Sun. "Das Stückkonzept für aufgegebenes Gepäck wird von anderen Star Alliance Mitgliedern und großen internationalen Fluggesellschaften weltweit verwendet. Unsere Änderung macht es für die Passagiere weniger verwirrend, ihr Gepäck aufzugeben, und bequemer für diejenigen, die auf andere Fluggesellschaften umsteigen. Sie ermöglicht es uns auch, die Flughafen- und Transitservices weiter zu verbessern, indem wir einen reibungsloseren Gepäckaufgabe- und Transferprozess weltweit schaffen."

Das Gewichtskonzept sah vor, dass die Freimenge für aufgegebenes Gepäck in der Economy Class auf Flügen von und nach Asien, Europa und Ozeanien bei 30 kg liegt.

Vergleich altes – neues Konzept pro Passagier:

Kabine Gewichtskonzept (alt) Stückkonzept (neu) Royal Laurel / Premium Laurel / Business 40kg 2 Stück, je max. 32kg Premium Economy 35kg 2 Stück, je max. 23kg Economy 30kg 2 Stück, je max. 23kg

*Das Stückkonzept für Passagiere von/nach den USA und Kanada ändert sich nicht. EVA Air hat das Gewichtslimit für Einzelstücke in der Premium Economy leicht angepasst.

Begleitend zur Einführung der neuen Bestimmungen für aufgegebenes Gepäck bietet EVA Air nun auch Tarife, die speziell für Reisende mit wenig Gepäck sind. Dazu gehören ein neuer "Discount"-Tarif in der Economy Class, der auf allen Strecken gilt, und ein erschwinglicher "Basic"-Tarif mit einer Freigepäckmenge von 23 kg auf Flügen innerhalb Asiens.

Reisende können auch den EVA Air-Prepaid-Übergepäck-Service nutzen und erhalten dabei einen Rabatt von 10 Prozent. Mitglieder der Infinity MileageLands Diamond, Gold und Silver Card von EVA Air können je nach Mitgliedsstatus zusätzlich ein kostenloses Gepäckstück aufgeben.

Über EVA AIR

Die private taiwanesische Fluggesellschaft EVA AIR ist Star Alliance-Mitglied seit 2013 und eine der nur elf Airlines weltweit mit den begehrten fünf Sternen von SYKTRAX für herausragende Services und Leistungen. Sie belegte außerdem Platz 7 der SKYTRAX „World's Top 10 Airlines" und sicherte sich weitere Plätze in den SKYTRAX Top 10 für die beste Economy Class-Bordverpflegung, beste Business Class, Kabinensauberkeit, Flughafenservice und vieles mehr.

TripAdvisor zeichnete sie als drittbeste unter den "Top 10 Fluggesellschaften der Welt" aus und verlieh ihr bei den jährlichen Travelers' Choice Awards für Fluggesellschaften Top-Plätze in vier weiteren Kategorien, während die Leser und Leserinnen von „Travel + Leisure" sie unter den Top-10 der internationalen Fluggesellschaften auf den dritten Platz wählten. Zudem rangiert EVA AIR auch bei AirlineRatings.com in der Liste der besten internationalen Airlines (Best of the Best").

EVA AIR wurde 1989 gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit 90 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird.

(red / BR)