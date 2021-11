EVA Air engagiert sich im Kampf gegen den Klimawandel

Sie will eng mit globalen Organisationen zusammenarbeiten und zusätzlich eigene Pläne zur Erreichung ihrer und weltweiter Klimaziele umzusetzen. Auf der 65. Jahreskonferenz der Association of Asia Pacific Airlines (AAPA), die online stattfand und von EVA Air mitorganisiert wurde, hat die Airline ihr Engagement für Nachhaltigkeit dargelegt. Clay Sun, der Präsident der privaten taiwanesischen Fluggesellschaft, ermutigte gleichzeitig auch die Branche, sich voll und ganz für die Wiederaufnahme des Reiseverkehrs und die schrittweise Wiederbelebung der Luftfahrtindustrie einzusetzen.

Als erste taiwanesische Airline hat EVA Air 2017 das "Green Travel“ Carbon Offset Program (Dekarbonisierungsprogramm) eingeführt. Beim Kauf eines Tickets auf der EVA Air-Website, können Passagiere und Passagierinnen unter https://evaair.co2analytics.com/home ihre Kohlenstoffemissionen auf der Grundlage von u.a. Sitzklasse und Flugstrecke berechnen und für eine Spende in gleicher oder auch in beliebiger Höhe das internationale Klimaschutzprojekt von ClimateCare für kohlenstofffreies Reisen unterstützen.

"Die Luftfahrtindustrie trägt mit 3,5 Billionen US-Dollar zur Weltwirtschaft bei, schafft 88 Millionen Arbeitsplätze und bemüht sich gleichzeitig um eine Verringerung der Kohlenstoffemissionen und um Fortschritte in Richtung Nachhaltigkeit", sagte EVA Air-Präsident Clay Sun. "Wir fordern die Regierungen weltweit auf, die Verwendung nachhaltiger Flugtreibstoffe zuzulassen und die Forschung und Produktion alternativer Energien zu unterstützen. Außerdem appellieren wir nachdrücklich an alle Fluggesellschaften, die Standards der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) und deren Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) einzuhalten. Gemeinsam kann unsere Branche dazu beitragen, die globale Erwärmung zu reduzieren."

EVA Air setzt hauptsächlich die umweltfreundlicheren Boeing 777-300ER und 787 im Flugbetrieb ein und nutzt für die gesamte Flotte elektronische Flugtaschen (Electronic Flight Bags, EFB), um Papier-Handbücher zu ersetzen. Darüber hinaus spart die Airline Wasser und Bordvorräte, indem sie flexibel ist und Anpassungen je nach Flugstrecke und Passagierzahl vornimmt. Außerdem wurde die nächste Generation von Flugplanungssystemen eingeführt, die einen einfachen Zugriff auf die EVA Air-Datenbank ermöglichen, um Flugrouten und Treibstoffbedarf zu optimieren. EVA AIR hat auch die Leistung ihrer Flugzeugtriebwerke und die Treibstoffeffizienz weiter verbessert.

"Energieeinsparungen, das Streben nach Effizienz und ein Vorreiter im Umweltschutz zu werden" sind grundlegende Ziele in jedem Bereich des Betriebs und für das gesamte EVA Air-Managementteam. EVA Air achtet sehr auf die nationale Politik und auf globale Maßnahmen, um eine umfassende Strategie zu entwickeln, die die Reduzierung der Treibhausgasemissionen vorantreibt.

Mehr über EVA Air und ihr Engagement für Nachhaltigkeit finden Sie unter www.evacsr.com .

Mehr über ClimateCare unter https://www.climatecare.org/ .

Mehr über CORSIA unter https://www.klimaschutz-portal.aero/co2-kompensieren/corsia/

EVA AIR wurde 1989 gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit über 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird.

