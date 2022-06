EVA Air: Transit via Taiwan ab sofort wieder möglich

Erfreuliche Nachrichten aus Taiwan für EVA Air: ab heute ist es internationalen Fluggästen wieder erlaubt, am Taoyaun International Airport in Taipeh umzusteigen und in andere Destinationen weiterzufliegen.

EVA Air hat dementsprechend ihre Flugpläne bis Ende des Jahres adaptiert: Neben den Anfang Juli startenden zwei wöchentlichen Flügen via Bangkok nach Taipeh wird die private taiwanesische Fluggesellschaft im August auf der Route via Bangkok (BR61/BR62) auf drei wöchentliche Flüge aufstocken – bis Ende Oktober, statt bisher geplant bis Ende September. Darüber hinaus werden ab Oktober zwei zusätzliche Direktflüge nach Taipeh (BR65/BR66) angeboten. Mit November 2022 kehrt EVA Air zu ihrem normalen Flugplan mit sieben wöchentlichen Rotationen zwischen Wien und Asien zurück: Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag via Bangkok nach Taipeh und Montag, Donnerstag, Samstag direkt in die taiwanesische Hauptstadt.

Die Flüge im Überblick mit Details:

Zeitraum 1. August bis 31. Oktober 2022

BR 62 Wien – Bangkok – Taipeh

Jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag

Abflug um 18:35 Uhr – Ankunft in Bangkok am nächsten Tag um 10:00 Uhr

Weiterflug von Bangkok (Do / Sa / Mo) um 11:40 Uhr mit Ankunft in Taipeh um 16:30 Uhr

BR 61 Taipeh – Bangkok – Wien

Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag

Abflug um 22:30 Uhr mit Ankunft in Bangkok am nächsten Tag um 01:10 Uhr

Weiterflug von Bangkok (Mi / Fr / So) um 02:20 mit Ankunft in Wien um 08:35 Uhr

Zeitraum 1. November bis 31. Dezember 2022

BR 62 Wien – Bangkok – Taipeh

Jeden Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag

Abflug um 18:35 Uhr – Ankunft in Bangkok am nächsten Tag um 10:00 Uhr

Weiterflug von Bangkok (Mi / Do / Sa / Mo) um 11:40 Uhr mit Ankunft in Taipeh um 16:30 Uhr

BR 61 Taipeh – Bangkok – Wien

Jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag

Abflug um 22:30 Uhr mit Ankunft in Bangkok am nächsten Tag um 01:10 Uhr

Weiterflug von Bangkok (Di / Mi / Fr / So) um 02:20 mit Ankunft in Wien um 08:35 Uhr

Direktflüge Taipeh – Wien und v.v.

Zeitraum 1. bis 31. Oktober 2022

BR 66 Wien – Taipeh

Jeden Montag und Donnerstag

Abflug um 12:25 Uhr mit Ankunft in Taipeh am nächsten Tag um 07:15 Uhr

BR 65 Taipeh – Wien

Jeden Mittwoch und Freitag

Abflug um 23:40 Uhr mit Ankunft in Wien am nächsten Tag um 06:30 Uhr

Zeitraum 1. November bis 31. Dezember 2022

BR 66 Wien – Taipeh

Jeden Montag, Donnerstag und Samstag

Abflug um 12:25 Uhr mit Ankunft in Taipeh am nächsten Tag um 07:15 Uhr

BR 65 Taipeh – Wien

Jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag

Abflug um 23:40 Uhr mit Ankunft in Wien am nächsten Tag um 06:30 Uhr

Die Flüge sind ab sofort zur Buchung freigegeben.

Auf der Strecke Taipeh – Bangkok – Wien und v.v. wird der Boeing 787-10 „Dreamliner“ bzw. auf dem Direktflug zwischen Taipeh und Wien die Boeing 787-9 mit jeweils zwei Klassen zum Einsatz kommen. Derzeit bedient die Airline die Strecke mit drei wöchentlichen Frachtflügen.

Buchbar in den österreichischen Reisebüros und unter www.evaair.com

Für Informationen steht auch das Team des EVA Air Service Center zur Verfügung: +43-1-7007 387 00 und info.vienna•@•evaair.com

Für alle aktuellen Informationen im Hinblick auf Covid 19-Maßnahmen empfehlen sich die EVA Air Website sowie die Webseiten der Behörden der jeweiligen Ziel- und Transitländer, zum Beispiel die Taiwan Centers for Disease Control (https://www.cdc.gov.tw/En) und die Thailändische Botschaft: https://www.thaiembassy.com/travel-to-thailand/thailand-travel-restrictions Für alle Informationen die Einreise aus Asien nach Österreich betreffend, empfiehlt sich die Website des Österreichischen Sozialministeriums: https://www.sozialministerium.at/

Über EVA AIR

Die private taiwanesische Fluggesellschaft EVA AIR ist Star Alliance-Mitglied seit 2013 und eine der nur elf Airlines weltweit mit den begehrten fünf Sternen von SYKTRAX für herausragende Services und Leistungen. Sie belegte außerdem Platz 7 der SKYTRAX „World's Top 10 Airlines“ und sicherte sich weitere Plätze in den SKYTRAX Top 10 für die beste Economy Class Bordverpflegung, beste Business Class, Kabinensauberkeit, Flughafenservice und vieles mehr.

TripAdvisor zeichnete sie als drittbeste unter den "Top 10 Fluggesellschaften der Welt" aus und verlieh ihr bei den jährlichen Travelers' Choice Awards für Fluggesellschaften Top-Plätze in vier weiteren Kategorien, während die Leser und Leserinnen von „Travel + Leisure“ sie unter den Top-10 der internationalen Fluggesellschaften auf den dritten Platz wählten. Zudem rangiert EVA AIR auch bei AirlineRatings.com in der Liste der besten internationalen Airlines (Best of the Best").

EVA AIR wurde 1989 gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit 90 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird.

