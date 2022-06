Streik: Ryanair muss fast 130 Flüge absagen

Weil Flugbegleiter und Piloten für bessere Arbeitsbedingungen streiken (die Arbeitsbedingungen bei Ryanair stehen seit Jahren in der Kritik) fallen am Freitag und am Wochenende rund 130 Füge am Flughafen Charleroi aus. In anderen Worten: Fast 65 Prozent der Ryanair-Flüge müssen gestrichen werden.

So fordern die Mitarbeiter beispielsweise, dass Ryanair die belgischen Mindestlohn-Regeln einhält. Zudem kritisiert die Gewerkschaft CSC , dass es für die Mitarbeiter kein Essen oder Trinken an Bord gebe und Lohnkürzungen unter Androhung von Massenentlassungen durchgesetzt würden.

(red)