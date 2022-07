Ryanair kündigt weiteres Wachstum in Österreich an

Der wegen der Arbeitsbedingungen seines Personals seit Jahren in der Kritik stehende irische Billigflieger Ryanair hat heute auf einer Pressekonferenz weiteres Wachstum in Österreich angekündigt. Im Gespräch seien auch Verbindungen von/nach Graz.

Gemeinsam mit LaudaMotion/Ryanair-Österreich Geschäftsführer Andreas Gruber kündigte Ryanair Chef Michael O'Leary auf einer Pressekonferenz heute in Wien an, dass der Winterflugplan ab Schwechat um die Destinationen Kopenhagen, Helsinki und Tuzla erweitert werde. Mit den Verbindungen von Klagenfurt sei Ryanair "sehr zufrieden".

Gleichzeitig kündigten die Manager der wegen der Arbeitsbedingungen des Personals seit Jahren in der Kritik stehenden Billigairline an, ab Österreich weiter wachsen zu wollen. Man sei mit dem Flughafen Graz in Gesprächen.

Zudem wolle Ryanair nach eigenen Angaben "die größte Airline in Österreich" werden. Innerhalb von drei Jahren wolle man Austrian Airlines "überholen".

Tickets werden teurer

Die Manager kündigten auch an, dass die Ticketpreise demnächst deutlich steigen werden.

Dazu, wann Ryanair bessere Arbeitsbedingungen für seine Belegschaft schaffe, sagten die beiden Manager dem Vernehmen nach nichts.

(red)