Neue Spanien-Ziele ab Nürnberg

Schon jetzt kündigt Ryanair ein Highlight für den kommenden Herbst an: Ab 30. Oktober geht es erstmals per Flugzeug von Nürnberg nach Sevilla in Spanien. Damit ist die Hauptstadt Andalusiens immer freitags und sonntags erreichbar. Mit einer Durchschnittstemperatur von 19 Grad zählt Sevilla zu den wärmsten Städten Europas. Gerade im Zeitraum von Oktober bis März lässt sich dort mediterranes Klima genießen, während sich hierzulande die Temperaturen dem Gefrierpunkt nähern.

Mit insgesamt zehn Zielen auf dem Festland, den Balearen und den Kanaren ist das Flugangebot ab Nürnberg nach Spanien in diesem Herbst und Winter so groß wie noch nie. Barcelona, Alicante, Málaga und Valencia - die jetzt ganzjährig erreichbar sind - bieten die perfekte Kombination aus Städtetrip und Strandfeeling. Auf den Inseln Mallorca, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa können Sonnenhungrige ihren Sommer am Strand verlängern.

Die Städte Alicante, Málaga und Valencia waren bisher nur im Sommer nonstop ab Nürnberg erreichbar. Jetzt können Reisende ganzjährig zu diesen Zielen fliegen.

Spanien-Ziele ab Nürnberg im Herbst/Winter

Festland

Alicante

Barcelona

Málaga

Sevilla

Valencia

Balearen

Palma de Mallorca

Kanaren

Fuerteventura

Gran Canaria

Lanzarote

Teneriffa

