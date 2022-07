Weitere Streiks bei Ryanair in Spanien

An fast zwei Wochen im Juli werden die Flugbegleiter von Ryanair in Spanien ihre Arbeit niederlegen. Der irische Billigflieger steht seit Jahren wegen der schlechten Arbeitsbedingungen seines Personals in der Kritik, Betroffene sprechen immer wieder von "Ausbeutung" und "sklavenähnlichen Zuständen". Mit den Streiks will die Belegschaft bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter durchsetzen.

Ryanair selbst reagierte gelassen. Laut Angaben des Unternehmens finden die Streiks "kaum Unterstützung".

(red)