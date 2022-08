Emirates modernisiert Kabinen von 120 Flugzeugen

Die Fluggesellschaft Emirates setzt die Pläne zur Modernisierung der gesamten Innenausstattung von 120 Airbus A380- und Boeing 777-Jets – zwei der größten heute im Einsatz befindlichen Flugzeugtypen – in die Tat um. Das Projekt, das eine Multi-Milliarden-Dollar-Investition in das „Fly Better“-Markenversprechen der Fluggesellschaft darstellt, startet offiziell im November 2022. Geleitet wird das Projekt vollständig vom unternehmenseigenen Ingenieurteam. Ein interdisziplinäres Team soll den Projektfortschritt kontinuierlich überprüfen, teilte die Airline mit.



Ziel des Retrofit-Programms ist es, innerhalb der nächsten zwei Jahre jeden Monat vier Flugzeuge vollständig umzurüsten. Sobald die 67 vorgesehenen A380 modernisiert und wieder in Dienst gestellt sind, werden 53 Flugzeuge vom Typ Boeing 777 dem Retrofit unterzogen. Insgesamt werden bis Abschluss des Projektes im April 2025 fast 4.000 neue Premium-Economy-Sitze installiert sowie 728 First-Class-Privatsuiten und über 5.000 Business-Class-Sitze modernisiert. Darüber hinaus werden die Bodenteppiche und Treppen erneuert und die Innenverkleidung der Kabine mit neuen Farbtönen und Designmotiven aufgefrischt.

