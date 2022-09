Emirates führt ab Dezember Premium Economy für fünf weitere Destinationen ein

Emirates setzt Premium Economy auf den Strecken nach New York JFK, Auckland, Melbourne, San Francisco, London, Sydney und Singapur ein.

Ab Dezember wird Emirates ihre mit der neuesten Premium-Economy-Kabine umgerüsteten A380-Flugzeuge für fünf weitere Destinationen einsetzen: New York JFK, San Francisco, Melbourne, Auckland und Singapur. Darüber hinaus wird die Airline weitere Premium-Economy-Sitze auf Flügen nach London Heathrow und Sydney einrichten. Mit den neuesten Flugplänen nimmt Emirates bis Dezember 85 A380 wieder in Betrieb.

Die mit Premium Economy aufgerüsteten A380 werden wie folgt eingesetzt:

New York JFK: Ab 1. Dezember 2022; EK 203 und EK 204.

Auckland: Ab 15. Januar 2023; EK 448 und EK 449.

Melbourne: Ab 1. Februar 2023; EK 406 und EK 407.

San Francisco: Ab 15. Februar 2023; EK 225 und EK 226.

Singapur: Ab 1. März 2023; EK 354 und EK 355.

Darüber hinaus wird Emirates folgende Flugpläne aktualisieren:

Sydney: Ab 15. Dezember 2022; EK 414 und EK 415. Somit ist Sydney die erste Stadt, die auf allen Flügen mit der Premium Economy Class bedient wird.

London Heathrow: Ab 1. Januar 2023; EK 005 und EK 006. Der Flughafen wird somit dreimal täglich mit der Premium Economy bedient.

New York JFK: Ab 15. März 2023; EK 201 und EK 202.

Ab dem 26. März 2023 wird Emirates mit dem Premium Economy A380 auch Christchurch bedienen, als Erweiterung der Strecke von Dubai nach Sydney (EK 412 und EK 413).

Aufstockung des A380-Betriebs

Um der steigenden Nachfrage nach Reisen gerecht zu werden, weitet Emirates die A380-Flüge bis Ende März 2023 auf 42 Ziele aus. Gleichzeitig erweitert die Airline die bestehenden Flugpläne auf über 400 A380-Abflüge ab Dubai. Bis März 2023 bietet Emirates wöchentlich 460.000 A380-Sitzplätze an, darunter 81.000 Sitze in den Premium-Kabinen.

Bis zum Jahresende wird die Airline mit ihrem Flaggschiff A380 fast ein Drittel des Streckennetzes bedienen und weitere Destinationen wie Houston, Bengaluru, Perth, Auckland, Hongkong und Kuala Lumpur aufnehmen. Weitere Städte werden in den kommenden Wochen angekündigt. Damit wird Emirates 75 % des vor der Pandemie bestehenden A380-Netzes wiederhergestellt haben. Darüber hinaus erhöht die Airline die Frequenzen zu beliebten Städten, die bereits vom A380 angeflogen werden.

Premium Economy: Emirates erhöht die Messlatte für Premium-Flugreisen

Die Premium-Economy-Kabine des Emirates A380 mit vier Klassen befindet sich im vorderen Teil des Hauptdecks. Sie verfügt über 56 Sitze in einer 2-4-2-Konfiguration und einen großzügigen Sitzabstand sowie breite Sitzflächen. Ladestationen an den Sitzen und ein seitlicher Cocktailtisch sind ebenfalls eingebaut.

Neben dem größeren Sitzkomfort bietet der A380 von Emirates einen der größten Bildschirme der Branche, auf dem Reisende das preisgekrönte Bordunterhaltungssystem ice genießen können. In der Business Class stehen Reisenden weiterhin die beliebte Onboard Lounge und völlig flache Sitze zur Verfügung. In der First Class gibt es außerdem die für Emirates typischen privaten Suiten und Duschen.

Ab November wird die Fluggesellschaft die Innenkabinen von 67 Airbus A380- und 53 Boeing 777-Flugzeugen modernisieren. Bis 2025 werden fast 4.000 neue Premium-Economy-Sitze eingebaut, 728 First-Class-Suiten renoviert und mehr als 5.000 Business-Class-Sitze auf ein neues Design umgestellt.

(red / EK)