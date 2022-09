Emirates sucht Flugbegleiter

Emirates erweitert kontinuierlich ihr multinationales Team. Für alle, die schon immer von einer Karriere in luftiger Höhe geträumt haben, veranstaltet die Fluggesellschaft deshalb am 9. September in Wien und am 11. September in Salzburg einen Tag der offenen Tür.

Den ganzen Tag können Bewerber (die völlig unsinnige Gender-Form, die die Medienagentur von Emirates als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird) im Flemings Conference Hotel Wien am Neubaugürtel 26-28 oder im NH Collection Salzburg City in der Franz-Josef-Straße 26 in die Welt von Emirates eintauchen.

Emirates fliegt seit 18 Jahren nach Österreich und bietet derzeit 11 wöchentliche Flüge von Wien an.

Die Arbeitsbedingungen bei arabischen Fluglinien wie Emirates sind allerdings umstritten, zudem gilt in Dubai archaisch brutales konservatives islamisches Scharia-Recht, das nicht einmal ansatzweise den Standards moderner weltlicher Rechtsprechung genügt. Zur Menschenrechtssituation in den Vereinigten Arabischen Emiraten schreibt Amnesty International: "Die staatlichen Stellen begingen weiterhin schwere Menschenrechtsverletzungen, darunter willkürliche Inhaftierungen, grausame und unmenschliche Behandlung von Gefangenen, Unterdrückung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Verletzung des Rechts auf Privatsphäre.Gerichte fällten Todesurteile, und es gab Berichte über Hinrichtungen."

