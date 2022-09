Ethiopian Airlines eröffnet Hotel im Terminal des internationalen Flughafens Addis Abeba Bole

Das Hotel ist physisch mit dem Addis Abeba Bole International Departure Terminal 02 verbunden, nur wenige Gehminuten vom Abfluggate entfernt, und wird von Ethiopian Skylight Hotel als Ethiopian Skylight In-Terminal Hotel betrieben. Das zweistufige Projekt hat die erste Phase abgeschlossen und bietet 41 Zimmer für Gäste.

Das großzügige Ethiopian Skylight In-Terminal Hotel beherbergt 97 moderne, geräumige und luxuriöse Zimmer, einschließlich eines Restaurants und anderer Einrichtungen. Es umfasst verschiedene Kategorien wie eine Executive Suite, ein Premium-Zimmer für Menschen mit Behinderungen, 12 Zimmer mit Verbindungstür, 30 Zweibettzimmer und 53 Doppelzimmer. Das neue Ethiopian Skylight In-Terminal Hotel wird sich an Passagiere und Besatzungen richten, die den Flughafen aus keinem Grund verlassen wollen. Dadurch kann der Flughafen ein möglichst bequemes Reiseerlebnis bieten und nahtlose Verbindungen ermöglichen.

Nach der Fertigstellung der ersten Phase sagte CEO der Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tasew: "Das umfangreiche Streckennetz von Ethiopian bringt jedes Jahr Millionen von Passagieren über Addis Abeba. Als kundenorientierte Fluggesellschaft möchten wir, dass unsere Passagiere jede Minute, die sie mit uns verbringen, genießen, auch die Transitstunden am Flughafen. Durch den Bau eines In-Terminal-Hotels wird der Transit in Addis Abeba auf die nächste Stufe gehoben. Es entspricht der Nachfrage der Branche und veranlasst uns, effiziente und nahtlose Verbindungen zu planen und zu schaffen, um den Komfort der Passagiere zu erhöhen. Wir möchten, dass die Passagiere von ihrer Heimatstadt abfliegen können, ohne sich Gedanken über die Transitzeit am Flughafen Addis Abeba machen zu müssen, wenn sie sich dafür entscheiden, dort zu bleiben, denn wir erwarten sie mit einem komfortablen Raum, in dem sie sich vor dem Einsteigen in den nächsten Flug erfrischen können."

Ab sofort können Kunden das Hotel für Aufenthalte buchen, indem sie eine E-Mail an reservations@ethiopianskylighthotel.com schicken, über Online-Plattformen wie Expedia, Booking.com und Trip.com oder in den lokalen Büros von Ethiopian Airlines und am Addis Abeba Interline Desk. Die zweite Bauphase, in der die verbleibenden 56 Zimmer, das Restaurant und andere Einrichtungen zur Verfügung stehen werden, wird im Oktober dieses Jahres abgeschlossen sein.

Das Ethiopian Skylight Hotel, das sich im Besitz der Ethiopian Airlines Group befindet, ist eines der luxuriösesten und größten Hotels in Äthiopien. Das Hotel liegt im Herzen von Afrikas diplomatischem Zentrum Addis Abeba, nur fünf Gehminuten vom internationalen Flughafen Bole entfernt. Mit seinen hervorragenden Einrichtungen und Dienstleistungen nach internationalem Standard eignet sich das luxuriöse Hotel für Freizeit- und Geschäftsreisende.

(red / ET)