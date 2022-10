Am 6. Oktober setzte die aus Lilongwe kommende Boeing 787-9, ET-AYC, der Ethiopian Airlines, zur Landung in Lubumbashi (Demokratische Republik Kongo) an. Beim Landemanöver kam es jedoch zu einem Tailstrike, bei dem das Heck des Flugzeugs erheblich beschädigt wurde, wie vom "Aviation Herald" veröffentlichte Fotos zeigen.

Die Maschine wurde am folgenden Tag ohne Passagiere in geringer Flughöhe nach Addis Abeba überstellt.

(red)