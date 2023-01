Ethiopian Airlines nimmt Flüge nach China wieder auf

Ethiopian Airlines freut sich bekannt zu geben, dass die Frequenz ihrer Flüge in chinesische Städte ab dem 06. Februar 2023 erhöht wird, um ab 01. März 2023 nach Aufhebung der Beschränkungen durch die chinesische Regierung auf das Niveau vor COVID19 zurückzukehren. Ab dem 06. Februar 2023 wird Ethiopian Airlines täglich nach Guangzhou fliegen, während die wöchentlichen Flüge nach Peking und Shanghai auf jeweils vier erhöht werden und der dreimal wöchentliche Flug nach Chengdu beibehalten wird.

Ab 01. März 2023 werden die Flüge wieder auf das Niveau vor COVID19 ansteigen, mit täglichen Flügen nach Peking und Shanghai sowie zehn bzw. vier wöchentlichen Flügen nach Guangzhou und Chengdu. Damit wird Ethiopian insgesamt 28 wöchentliche Passagierflüge nach China anbieten, sobald der Flugbetrieb wieder vollständig hergestellt ist.

Zusätzlich zu den Passagierflügen nach Guangzhou, Shanghai, Peking und Chengdu bietet Ethiopian auch Frachtflüge nach Guangzhou, Shanghai, Zhengzhou, Changsha und Wuhan an.

Ethiopian Airlines (Ethiopian) ist nach eigenen Angaben die am schnellsten wachsende Fluggesellschaft in Afrika. In den 75 Jahren ihres Bestehens, hat sich Ethiopian gemäß Eigendefinition zu einer der führenden Fluggesellschaften des Kontinents entwickelt.

(red / ET)