Ethiopian Airlines feiert 10 Jahre Dreamliner

Ethiopian Airlines und Boeing feiern den 10. Jahrestag der Auslieferung der ersten 787 Dreamliner an die afrikanische Fluggesellschaft. In den vergangenen zehn Jahren hat Ethiopian Airlines die, so die Airline in einer Mitteilung wörtlich "herausragenden Fähigkeiten der 787 genutzt", um ihr Langstreckennetz in der ganzen Welt nachhaltig auszubauen und ihr Drehkreuz in Addis Abeba zu einem der führenden Gateways für internationale Reisen in Afrika zu machen. Ethiopian Airlines war die erste Fluggesellschaft des Kontinents, die die 787 in Empfang nahm, und betreibt heute eine Flotte von insgesamt 27 787-8 und 787-9, die eine wichtige Rolle in ihrer Langstreckenflotte spielen.

Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten enthüllte Boeing auch ein Ausstellungsdesign für pädagogische Exponate in der Mobilitätshalle des äthiopischen Wissenschaftsmuseums. Das Museum wird ständige Exponate von Boeing und Ethiopian Airlines zeigen, darunter einen 787 Dreamliner-Simulator.

"Wir freuen uns, ein Jahrzehnt seit der Einführung des ersten 787 Dreamliners in Afrika zu feiern und damit unsere Vorreiterrolle in der afrikanischen Luftfahrt weiter auszubauen", sagte Mesfin Tasew, Ethiopian Airlines Group CEO. "Die 787 hat entscheidend dazu beigetragen, unsere Lang- und Mittelstreckenflüge auszuweiten und den Komfort an Bord für unsere Passagiere dank ihrer fortschrittlichen Technologie und bemerkenswerten Kabinenausstattung neu zu definieren."

Seit der Auslieferung der ersten 787 im Jahr 2011 haben mehr als 80 Fluggesellschaften auf der ganzen Welt den Dreamliner eingesetzt, um mehr als 335 neue Nonstop-Verbindungen rund um die Welt zu eröffnen. Die 787-Familie hat mehr als 1.900 Routen bedient und fast 700 Millionen Passagiere auf mehr als 3,3 Millionen Flügen befördert.

(red / ET)