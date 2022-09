Ethiopian Airlines erhöht Flugfrequenz ab Wien

Aufgrund der großen Nachfrage hat Ethiopian Airlines eine weitere Verbindung von Wien (VIE) nach Addis Abeba (ADD) in den Flugplan aufgenommen. „Ab November bedienen wir diese Strecke auch donnerstags – und damit fünfmal pro Woche“, freut sich Saba G. Kassaye, General Manager von Ethiopian Airlines für Österreich und Osteuropa. Die größte afrikanische Fluggesellschaft leistet damit einen weiteren Beitrag zur positiven Entwicklung des Flughafens Wien.

Nicht nur für Touristen, auch für Geschäftsreisende sind die Nonstop-Flüge attraktiv. „Startzeit in Wien ist um 22.05 Uhr, die Landung erfolgt am nächsten Morgen um 6.25 Uhr Ortszeit in Addis Abeba – also ideal, um von dort weiterzufliegen oder die Gelegenheit zu nutzen, einen Ausflug in die äthiopische Hauptstadt zu unternehmen und die vielen Sehenswürdigkeiten zu besuchen“, so Saba G. Kassaye. Für den Rückflug sind die Flugzeiten ebenso vorteilhaft: Durch die Landung frühmorgens können zum Beispiel Termine in der Wiener City bereits vormittags stattfinden.

(red / ET)