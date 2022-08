AUA und Flughafen Wien bieten CO2-neutrale Flüge zur Biennale Arte 2022

Jedes mit 100% SAF gekaufte Ticket nach Venedig erhält kostenfrei die klimafreundliche Anreise zum Flughafen Wien mit dem City Airport Train sowie den Eintritt zur Biennale, so die AUA in einer Aussendung.

Ein zentraler Hebel zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen in der Luftfahrt ist der Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuels, SAF), die erste praktikable Alternative zu fossilem Kerosin. Die Damen und Herren, die als Passagiere an Bord von Austrian Airlines reisen, können die Betankung von SAF fördern und ihre Reise schon bei Buchung CO 2 -neutral gestalten. Seit März diesen Jahres tankt Austrian Airlines die ersten 1.500 Tonnen regional aus österreichischem Altspeiseöl hergestellten SAF. Diese Menge wird in den kommenden Jahren kontinuierlich steigen, um die CO 2 -Emissionen im Flugbetrieb der heimischen Airline maßgeblich zu reduzieren. Zusammen mit den Flughäfen Wien und Venedig sowie dem City Airport Train zeigt Austrian Airlines, dass es schon heute möglich ist, die kulturellen Highlights der Welt klimafreundlich zu entdecken, so die AUA in einer Aussendung.

Austrian Airlines CCO Michael Trestl: „Umweltbewusste und kunstaffine Passagiere können diesen Herbst die Biennale Arte 2022 bequem und nachhaltig genießen!“ Jeder Fluggast von Wien nach Venedig, der sich bei Buchung für den Zukauf von 100% SAF entscheidet, erhält ein kostenfreie Hin- und Retourticket vom Wiener Stadtzentrum zum Flughafen Wien mit dem City Airport Train (CAT) und kostenlosen Eintritt zur Biennale Arte 2022. „Nachhaltiger Flugkraftstoff ist einer der wichtigsten Hebel zur Dekarbonisierung der Luftfahrt, jedoch noch nicht in großen Mengen verfügbar. Für einen großflächigen Einsatz brauchen wir das Engagement unserer Gäste und die Unterstützung unser Partner entlang der Reisekette“, so Michael Trestl.

Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger: „Klimaschutz hat für die internationale Luftfahrt und den Flughafen Wien große Priorität und die Branche setzt hier bereits umfassende Maßnahmen. Mit Österreichs größter Photovoltaikanlage, CO 2 -neutraler Fernwärme, Energieeffizienz im Gebäudemanagement und vielen weiteren Maßnahmen wird der Wiener Airport 2023 seinen Betrieb CO 2 -neutral führen und damit einer der ersten Green Airports Europas sein. Aber der stärkste Hebel für CO 2 -neutrales Fliegen ist der Einsatz von nachhaltigen Treibstoffen. Das ist keine Zukunftsmusik, sondern heute schon möglich.“

Die Anreise zum Wiener Flughafen per City Airport Train (CAT) ist schon heute komplett emissionsfrei. CAT-Geschäftsführer Christoph Korherr: „Wir freuen uns sehr, Partner dieses zukunftsweisenden Projekts zu sein – denn der City Airport Train garantiert die nachhaltige An- und Abreise zum Flughafen dank dem Einsatz von emissionsfreiem Bahnstrom.“

Monica Scarpa, CEO der SAVE Group (Venezia Airport): „Diese gemeinsame Initiative mit Austrian Airlines, dem Flughafen Wien und der Biennale ist ein Beispiel für eine Zusammenarbeit, die die Verantwortung aller Akteure in der Reisekette erfordert. Wir denken, dass dies ein Referenzmodell für die Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele sein kann.“

Roberto Cicutto, Präsident der Biennale: „2021 hat die Biennale einen Prozess der Überprüfung all ihrer Aktivitäten nach konsolidierten und anerkannten Prinzipien der ökologischen Nachhaltigkeit begonnen. Für 2022 wird angestrebt, die Zertifizierung der Kohlenstoffneutralität, die 2021 für die 78. Filmfestspiele von Venedig erhalten wurde, auf alle von der Biennale geplanten Aktivitäten auszudehnen: die 59. internationale Kunstausstellung, die Theater-, Musik- und Tanzfestspiele und die 79. internationalen Filmfestspiele von Venedig.“

(red / OS)