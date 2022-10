AUA: Weiter keine Entscheidung über Boeing 767 Nachfolger

Die noch aus Lauda Air Zeiten stammende Boeing 767 ist der Methusalem der AUA-(Langstrecken-)Flotte. Ein Ersatz ist trotzdem nicht in Sicht.

Wie die derzeitige AUA-Chefin Annette Mann gegenüber dem Portal "Airinsight.com" sagte, werde es bis auf Weiteres keine Entscheidung über einen möglichen Nachfolger für die durchschnittliche 23 Jahre alten Boeing 767 geben. Die Fluglinie will zunächst besser analysieren, welche Auswirkungen die von Europa unter dem Projektnamen "Fit for 55" gefahrene Klimastrategie auf die AUA haben wird, so die Managerin.

Ein Ersatz ist allerdings auch für die durchschnittlich 22 Jahren alten Boeing 777 notwendig. Hier könnte die AUA Boeing 787 oder A350 aus einer Lufthansa-Group-Bestellung erhalten. Allerdings hatte die Konzernmutter Lufthansa neue Langstreckenflugzeuge für die AUA in der Vergangenheit immer wieder von deren wirtschaftlichem Erfolg abhängig gemacht.

(red)