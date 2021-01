AUA bestätigt Austrian Wings Bericht: Erste Boeing 767 ausgeflottet

Am Sonntag führte die OE-LAT - wie berichtet - den letzten Linienflug für Austrian Airlines durch. Jetzt bestätigt die Airlines die Ausflottung offiziell und gibt bekannt, welche 767 die Flotte ebenfalls demnächst verlassen werden.

Mit der OE-LAT verlässt im März das erste von drei Boeing 767-300ER Flugzeugen die Flotte von Austrian Airlines. Der Langstreckenjet wurde 1991 produziert und war nach der Lauda-Übernahme 2001 rund 20 Jahre für Austrian Airlines im Einsatz. Ihren letzten Passagierflug absolvierte die OE-LAT am 10. Jänner 2021. In den nächsten Wochen durchläuft das Flugzeug alle notwendigen Vorbereitungen für die Übergabe, die Überstellung des Jets in die USA ist für Anfang März geplant. Dort wird die Maschine nach Austrian Wings Informationen vermutlich ausgeschlachtet und anschließend verschrottet.

Mit rund 130.000 Flugstunden verbrachte die "Alpha Tango" in den vergangenen 30 Jahren fast 15 Jahre in der Luft! Die OE-LAT stieß im Jahr 1991 von der niederländischen Martinair zur damaligen Lauda Air-Flotte, wo sie als Ersatz für die abgestürzte Mozart diente, die laut einem Gutachten am Unglückstag aufgrund von Wartungsmängeln überhaupt nicht mehr flugtauglich war. Später wurde die OE-LAT - wie die übrigen 767 - mitsamt der Lauda Air übernommen

Video von der letzten Landung der "Alpha Tango" - Video: Austrian Wings Media Crew

Die Ausflottung der zwei weiteren B767, OE-LAX und OE-LAW, soll bis Herbst erfolgen. Beide Langstreckenflugzeuge bleiben bis dahin im Linienbetrieb. Mit durchschnittlich 28,5 Jahren gehören die drei B767 zu den ältesten Flugzeugen der Austrian Airlines Flotte.

Bis Anfang 2022 werden insgesamt 28 Flugzeuge die Flotte von Österreichs Homecarrier verlassen haben: Neben den erwähnten drei Boeing 767-300ER werden 18 Dash Turboprops sowie sieben A319 Jets ausgeflottet. Zehn der genannten Turboprops haben die Austrian Airlines Flotte bereits verlassen, die acht verbleibenden folgen ab Ende März. Damit wird die Flotte bis Anfang 2022 aus rund 60 Flugzeugen bestehen.

