Erste Boeing 767 der AUA vor Ausflottung

Die OE-LAT soll in wenigen Tagen ihren letzten Flug mit Passagieren durchführen.

Es ist der Beginn vom Ende einer Ära. Voraussichtlich am 10. Jänner wird die Boeing 767-300ER, OE-LAT, der AUA ihre letzte Landung auf einem regulären Linienflug mit Passagieren durchführen. Danach wird die Maschine von den Experten der AUA-Technik in Wien auf die Überstellung an einen Käufer vorbereitet.

Eine weitere Nutzung als Flugzeug ist nach Austrian Wings Informationen allerdings nicht geplant. Vielmehr soll der 30 Jahre alte Zweistrahler ausgeschlachtet werden und als Ersatzteilspender dienen.

Die AUA erhielt ihre Boeing 767 und Boeing 777 ebenso wie die mittlerweile ausgeflotteten Boeing 737 durch die (politisch erzwungene) Übernahme der de facto konkursreifen Lauda Air im Jahr 2001, was in doppelter Hinsicht große Probleme verursachte. Einerseits passten die Boeings nicht zur bestehenden Airbus-Langstreckenflotte der AUA und andererseits waren sie eine große finanzielle Belastung, da Niki Lauda noch zuvor fragwürdige und kostenintensive Sale and Lease Back Vereinbarungen für einen Teil der Maschinen abgeschlossen hatte. Die Kosten hierfür musste nun die AUA tragen.

Die OE-LAT ist die derzeit älteste Boeing 767 in der AUA-Flotte. Sie stieß im Jahr 1991 von der niederländischen Martinair zur damaligen Lauda Air, wo sie als Ersatz für die abgestürzte Mozart diente.

(red)