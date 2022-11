Gestrandete Maschine: Russische Aeroflot schuldet Müncher Flughafen mindestens 70.000 Euro

Gelandet war der Airbus A320 der russischen Aeroflot am 27. Februar 2022 auf dem Flughafen München - drei Tage nach dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine. Wegen der mittlerweile erlassenen Sanktionen (inkl. Flugverbot für russische Airlines) gegen Russland durfte die Maschine nicht mehr abheben.

Seither ist sie auf dem Flughafen München abgestellt. In den vergangenen neun Monaten fielen rund 70.000 Euro an Parkgebühren an, die seitens Aeroflot bisher nicht bezahlt wurden.

Wie deutsche Medien berichten, habe sich bislang allerdings auch der Eigentümer des Flugzeuges, eine Leasinggesellschaft, nicht beim Münchner Flughafen gemeldet.

Unter Berufung auf Flughafensprecher Edgar Enger berichtete der "Münchner Merkur", dass der Eigentümer das Flugzeug natürlich jederzeit ausfliegen lassen könne. Zuvor müssten allerdings die fälligen Parkgebühren bezahlt werden.

