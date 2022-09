Teilmobilmachung des Diktators: Aeroflot verweigert russischen Männern Ticketkauf

Austrian Wings Leser kennen die Vorgeschichte: Weil die "militärische Spezialoperation", wie der völkerrechtswidrige kriminelle Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im offiziell verordneten russischen Sprachgebrauch genannt wird, nicht nach Plan läuft und in den vergangenen fast sieben Monaten mehr als 50.000 russische Soldaten gefallen sind, hat Diktator und Kriegsverbrecher Wladimir Putin heute die Teilmobilmachung verkündet. Damit sollen 300.000 Reservisten im Alter von 27 bis 60 Jahre eingezogen und als Kanonenfutter an der Front verheizt werden. Weil viele Russen das nicht wollen, flüchten sie mit Flugzeugen ins Ausland.

Um den Exodus von Russen, die Diktator Putin in die Ukraine schicken will, zu unterbinden, hat die staatliche russische Aeroflot jetzt den Verkauf von Flugtickets an männliche russische Staatsbürger im wehrfähigen Alter eingestellt. Auch die russische Staatsbahn verfährt so.

(red)