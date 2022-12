Condor A330neo absolviert erfolgreichen Abnahmeflug

Bereit zur Auslieferung: Am heutigen Freitag hob der erste künftige Condor A330-900neo zum sogenannten Customer Acceptance Flight ab. Mit Vertretern von Airbus und Condor startete die Maschine heute gegen 10 Uhr vom Aéroport Toulouse Blagnac. Der rund zweistündige Flug verlief erfolgreich und planmäßig, sodass mit einer Auslieferung Anfang kommender Woche zu rechnen ist. Der erste Passagierflug des neuen Flugzeugs in der Farbe „Island“ unter der Registrierung D-ANRA ist noch für dieses Jahr nach Mauritius geplant. Die Schäden nach dem Zwischenfall am Montag waren zum Glück geringer als befürchtet.

Der ursprüngliche Zeitplan für das Flugzeug musste Anfang der Woche aufgrund der Reparatur nach einer Beschädigung am rechten Winglet vorerst nach hinten verschoben werden. Mit dem Abschluss der Arbeiten an der Flügelspitze und nach umfassenden Tests und Messungen, konnte das Flugzeug heute durch den Kunden Condor abgenommen werden. Der Customer Acceptance Flight dient zur Bewertung und Überprüfung des Flugzeugs und dessen Funktionen vor dem endgültigen Besitzerwechsel und damit der Auslieferung.

Weitere A330neo-Auslieferungen in den kommenden Wochen

Insgesamt werden bis 2024 18 werksneue A330-900neo Flugzeuge zur Condor-Flotte stoßen. Sie ersetzen die aktuelle Langstreckenflotte, bestehend aus Boeing 767, die sukzessive durch die deutlich effizienter und leiseren Airbus-Modelle ersetzt werden. Das zweite Flugzeug wird ebenfalls noch in diesem Jahr erwartet.

