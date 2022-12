Erster für Condor bestimmter A330neo mit Gebäude kollidiert

Erst kürzlich hatte der erste A330neo von Condor in Toulouse erfolgreich einen Testflug absolviert - wir berichteten. Doch nun ereignete sich auf dem Airbus Werksflughafen ein Zwischenfall.

Wie "Aviation Toulouse" über Twitter berichtet, sei die Maschine während eines Schleppmanövers mit einem Gebäude kollidiert. Dabei sei auch Treibstoff ausgetreten, die Flughafenfeuerwehr habe ausrücken und einen Brandschutz aufbauen müssen.

Die Ursache des Unfalls ist unklar. Wie schwer die Maschine beschädigt wurde, müssen nun Untersuchungen zeigen.

Condor bestätigt Zwischenfall

Auf Austrian Wings Anfrage bestätigte eine Sprecherin von Condor den Zwischenfall und erklärte: "Die A330neo von Condor mit der MSN 1966, die sich noch in der Obhut von Airbus befindet und noch nicht an Condor übergeben ist, wurde heute Nachmittag bei einem routinemäßigen Schleppvorgang am Boden in Toulouse am Winglet beschädigt. Experten von Airbus untersuchen die Beschädigung nun, um schnellstmöglich eine Beurteilung des Schades abgeben zu können. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht auszuschließen, dass sich die Lieferung der MSN 1966 verzögert. Weil die Untersuchung seitens Airbus andauert, liegen dazu noch keine abschließenden Informationen vor."

(red JK, CvD)