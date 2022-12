Erster A330neo für Condor in Frankfurt eingetroffen

Welcome home, Condor A330neo: Am gestrigen Abend landete der erste werksneue A330neo von Condor am Frankfurter Flughafen. Die Maschine mit der Kennung D-ANRA ist das erste der 18 bestellten Langstreckenflugzeuge, das im Rahmen der Flottenerneuerung für Condor fliegen wird. Der erste kommerzielle Flug findet voraussichtlich noch in diesem Jahr von Frankfurt nach Mauritius im Indischen Ozean statt. In den kommenden Wochen folgen dann weitere Ziele wie die Malediven oder Punta Cana, die als erstes angesteuert werden.

Der Condor A330-900neo

Mit dem ersten werksneuen A330neo beginnt bei Condor die Langstreckenflottenerneuerung, im Rahmen derer die alternde Boeing 767-300ER-Flotte abgelöst wird.

(red)